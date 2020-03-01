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Россияне за последние десять лет стали реже жениться, хотя в 2019 году количество браков выросло по сравнению с 2018 годом. Таковы данные Росстата.

Россияне за последние десять лет стали реже жениться, хотя в 2019 году количество браков выросло по сравнению с 2018 годом. Таковы данные Росстата. Больше всего браков в прошлом году было...