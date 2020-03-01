Мальчика, которому в ДТП под Ульяновском оторвало кисть руки, отправили с родителями в Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии Москвы.
Накануне ребёнку медики пришили кисть и стабилизировали его состояние. Консультации во время нахождения пострадавшего в Ульяновской областной детской клинической больнице удалённо давал доктор Леонид Рошаль,
Как писал NEWS.ru, авария произошла 29 февраля. Водитель автобуса, перевозивший 26 детей и троих тренеров футбольной команды «Нефтяник» из Новоспасского района, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства в кювет. Пострадали десять человек, в том числе пятеро детей, одному из них оторвало кисть руки.
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