Пострадавшая в ДТП с блогером переведена в отделение интенсивной терапии

https://static.news.ru/photo/a4b32b26-9876-11eb-be97-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стали известны новые подробности о состоянии сотрудницы аппарата Госдумы Марии Артёмовой, серьёзно пострадавшей в ДТП с участием блогера Эдварда Била. Детали раскрыл её адвокат Андрей Князев.

В настоящее время Артёмова покинула реанимацию, она переведена в палату, где её продолжают лечить. Связано это с тем, что она вышла из комы, — цитирует Князева ТАСС.

Юрист пояснил, что сейчас продолжаются переговоры с представителями блогера о компенсации семье пострадавшей. Её размер определится исходя из общего объёма средств, которые будут затрачены на лечение 41-летней женщины и на её реабилитацию. Каким именно образом Бил намерен изыскивать средства для выплаты компенсации, сторону потерпевшей не интересует.

Как ранее писал NEWS.ru, Эдвард Бил прокомментировал случившееся. По его словам, он сам до сих пор не может понять, что произошло и каким образом оказался на встречной полосе. По его словам, в момент ДТП он ехал со скоростью 80–90 км/ч. Он также сообщил, что пока отложил съёмки видео для своего блога, так как пока в его жизни много проблем.