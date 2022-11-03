Пострадавшая в ДТП с блогером Билом заявила, что рада его освобождению

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Консультант Госдумы Мария Артемова, пострадавшая в прошлогоднем ДТП с участием блогера Эдварда Била, заявила «Газете.Ru», что после суда не общалась с виновником аварии, однако готова встретиться с Билом после его выхода на свободу, если он этого захочет. Она также добавила, что рада его будущему воссоединению с семьей, и выразила надежду на то, что все произошедшее изменило характер блогера.

Я очень рада, что он выходит, потому что думаю, что у него приоритеты поменялись. Он вернется к семье, это самое главное, — сказала Артемова.

Ранее стало известно, что блогер Эдвард Бил, осужденный за ДТП с пострадавшими в центре Москвы, вышел из колонии. Об этом сообщила жена блогера Диана, опубликовав видеоролик, в котором сидит в машине вместе с освобожденным.

Авария произошла 1 апреля 2021 года на Садовом кольце недалеко от Смоленской площади в Москве. Автомобиль Audi RS6, за рулем которого находился Бил, вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре транспортных средства. В результате серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артёмова, которая находилась в одной из машин.

Автомобиль Audi RS6, на котором Бил спровоцировал аварию, ездил по поддельным номерам и свыше 400 раз нарушил скоростной режим. За иномаркой числилось 800 штрафов за три месяца.

Суд приговорил Била к двум годам ограничения свободы и запретил управлять транспортными средствами три года. Но прокуратура Москвы обжаловала приговор, посчитав его «чрезмерно мягким».

В марте 2022 года Пресненский суд назначил Билу наказание сроком в один год и два месяца в колонии общего режима. Осужденного взяли под стражу прямо в зале суда.