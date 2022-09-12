Пострадали все: какие подводные камни таит рост внутреннего туризма Отдыхающие россияне стали больше путешествовать внутри страны и экономить

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

С мая по август в России отдохнуло около 25 млн человек, что превысило показатели 2021 года, а также допандемийного времени, утверждает глава Ростуризма Зарина Догузова. По её словам, серьёзное годовое падение турпотока (19%) зафиксировано в Крыму, а на Северном Кавказе, напротив, зафиксирован почти двукратный рост. Помимо этого, россияне совершают «познавательные городские поездки» до Москвы, Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода, а также населённых пунктов Золото кольца и Русского Севера. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) констатируют спад по некоторым направлениям, в том числе из-за отмены авиасообщений в связи с происходящим на территории Украины, но при этом прогнозируют рост доли внутреннего туризма за счёт диверсификации предлагаемых услуг в субъектах РФ. А представители региональных бизнес-сообществ обрисовали NEWS.ru противоречивую картину — в ряде случаев на происходящее влияет снижение благосостояния самих отдыхающих, которые существенно урезают свои расходы и стараются экономить.

Диверсификация продукта

По итогам восьми месяцев 2022 года внутренний туризм в РФ превысил результаты аналогичного периода допандемийного 2019 года «на 5% и более», пояснил в комментарии NEWS.ru вице-президент РСТ Юрий Барзыкин. При этом, по его словам, ряд регионов, таких как Крым, а также отдельные города-курорты потеряли туристов из-за приостановки после 24 февраля работы аэропортов в 11 городах, в том числе в Симферополе, Анапе, Геленджике, Краснодаре и Ростове-на-Дону. А железнодорожное сообщение лишь отчасти компенсировало приезд туристов на некоторые черноморские курорты, констатирует эксперт.

Другие направления показали рост — это в целом Краснодарский край (11,2 млн туристов с начала года), Сочи (5,3 млн человек). Петербург показал прирост в 30% и принял 5,5 млн человек. Северный Кавказ и, в частности, Дагестан, Чечня, Северная Осетия, Кабардино-Балкария на более чем 30% увеличили приём гостей, войдя в число наиболее востребованных регионов. Достигнуто это было за счёт различных видов туризма: железнодорожные туристские поезда отправились на Северный Кавказ с 1 мая (всего их было 25 различных видов), чартерные перевозки, в том числе на каспийское побережье, которые выполняли туроператоры по субсидиям Ростуризма, и практически пакет становился на 40–60% дешевле. Помимо Кавказа такие рейсы выполнялись на Байкал, Камчатку, Сахалин, в Калининградскую область и ряд других регионов, — заявил Юрий Барзыкин.

По его словам, за счёт диверсификации турпродукта по регионам где-то были потери, а где-то — наоборот, а за счёт дополнительных видов туризма (и железнодорожные туры, и чартерные авиапрограммы, и речные круизы) удалось компенсировать и даже превысить допандемийный уровень.

Для сравнения Барзыкин привёл NEWS.ru статистику по выездному туризму: за первые восемь месяцев за границей отдохнули более 3,5 млн человек, в том числе более 2 млн — это Турция. А всего на выездном рынке сегодня действует более 20 направлений, и «эта тенденция тоже будет расширяться, но совершенно понятно, что опережающими темпами развиваться будет внутренний туризм». Это, объясняет эксперт, — общая ситуация для большинства «развитых в туристском отношении государств».

По словам Юрия Барзыкина, если в допандемийный период внутренний туризм занимал примерно 70% от общего потока, то сегодня его доля увеличивается. Эта тенденция, полагает представитель РСТ, будет прослеживаться в последующие годы «как за счёт программ поддержки в виде туристического кешбэка, так и улучшений транспортной логистики, развития инфраструктуры, размещения и досуга, строительства новых курортов».

Об этой тенденции говорит предварительное бронирование на зимнюю программу 2023 года. Порядка 25% туров на зиму уже забронированы, — подчеркнул Юрий Барзыкин.

Фото: Alexander Chaplygin/Global Look Press Кировский горнолыжный курорт, Хибинские горы

Крымская специфика

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников в комментарии NEWS.ru признался, что в 2022 году турсезон «действительно выдался непростым» для местных предпринимателей.

Резкий спад туристического потока [в Крыму и Севастополе] наблюдался в мае — первой половине июня. В некоторых отраслях сферы туризма падение выручки составило от 30 до 80 процентов. Традиционный всплеск туристической активности пришёлся на август, но и здесь нужно учитывать, что «портрет туриста» изменился. Гости стали больше экономить, не так охотно, как раньше, посещают рестораны (снижение среднего чека у заведений общепита — до 30 процентов), досуговые центры, экскурсии. Это напрямую влияет на экономику региона. Пострадали все, начиная от розничных магазинов и заканчивая объектами размещения, — заявил Пестерников.

Его коллега, бизнес-омбудсмен в Крыму Светлана Лужецкая добавила, что из-за запрета на полёты в аэропорты юга России туристический поток в Крыму по сравнению с предыдущим годом снизился на 32%. Она считает, что для поддержки крымского турбизнеса необходима законодательная «легализация малых средств размещения» и внесение в ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» понятия «гостевой дом» как места для временного проживания туристов, отличного от понятия «гостиница». Также собеседница NEWS.ru полагает необходимым предоставить из федерального бюджета субсидии местному турбизнесу «на выплату заработной платы персоналу в межсезонье при условии сохранения численности сотрудников (только для круглогодичных объектов размещения)».

Глава севастопольского отделения Партии Роста Олег Николаев считает, что для поддержки крымской туристической инфраструктуры на полуострове «необходимо развести потоки до курортов Краснодарского края и Крыма, выбрать менее загруженные маршруты, чтобы туристы могли беспрепятственно доезжать до Керченского пролива».

Туристический кешбэк показал свою эффективность, и его необходимо делать не сезонно, а вводить сразу при осязаемой кризисной ситуации. Сейчас назрела частичная компенсация строительства гостиниц и туристической инфраструктуры: ускоренные процедуры согласования строительства и подключение коммуникаций, — заявил Николаев.

По его мнению, серьёзный приток отдыхающих в Крым может дать «одна из ключевых отраслей полуострова — виноделие». Однако инвесторы «не могут реализовать свои рекреационные проекты на виноградниках из-за противоречий местного и федерального законодательства. Поддержка правительства России сейчас здесь назрела как никогда».

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Не замечая строек

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области Юрий Михайлов в свою очередь добавил, что в 2022 году в их регионе стало много туристов из других российских субъектов. По его словам, «гостиницы заняты почти все», но у небольших отелей «есть своя проблема — дорогое программное обеспечение для передачи данных в управление по вопросам миграции УМВД России Новгородской области: от 30 тысяч рублей». За счёт государства этот софт не предоставляется и не субсидируется.

Вторая проблема, характерная практически для всех регионов страны и отчасти спровоцированная самим бизнесом и местной властью, — бизнес начал активно строить мини-гостиницы, а иногда и не мини-, в местах проживания и зонах индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Местная власть попустительствовала этому, «не замечая» строек. В результате есть проблемы подключения таких объектов к «коммуналке», воде, электричеству, так как тарифы для населения и таких объектов разные. По факту это гостиница, а в документах — дом ИЖС. Правила землепользования и застройки вообще не разрешают в данных местах строить нежилые здания, а оно уже есть и работает, — пояснил Михайлов.

По его словам, перевести такие объекты в правовое поле чиновники не могут, а туристы ими пользуются, статистика считает турпоток, при этом решения проблемы «пока нет».

С 25 августа до 10 сентября в РФ проходил осенний этап продажи туров по стране с возвратом 20% стоимости. Он распространялся на поездки в период с 1 октября по 25 декабря. Как заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, благодаря этой программе продажи туров и бронирование гостиниц «возросли в два-три раза».