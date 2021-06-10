Постпред России при ОБСЕ обвинил НАТО в поставках Киеву оружия

https://static.news.ru/photo/32a1e428-c9e5-11eb-8541-96000091f725_660.jpg Александр Лукашевич Фото: mid/vk.com

НАТО «накачивает» Украину вооружениями. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщает РИА Новости.

Только в апреле на Украину прибыли не менее пяти военно-транспортных самолётов США. Мы несколько раз спрашивали: «Что везём, господа? Муку? Рис? Детское питание?» — цитирует его агентство.

При этом, по мнению дипломата, НАТО намеренно проводит учения на Украине, чтобы затем передать ей оружие. Он добавил, что милитаризация страны только отдалит её от урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что НАТО поставит на территорию Украины современное оружие и боеприпасы. Силы Альянса сделают это под прикрытием учений Sea Breeze.

По его словам, это оружие потом передадут войскам и национальным батальонам в Донбассе. Учения, подчеркнул Конашенков, являются морскими, что понятно даже из названия. Однако истинные границы активности Sea Breeze выходят далеко за пределы украинского участка акватории Чёрного моря.