Постпред РФ объяснил попытки иностранцев поддерживать тему Навального

Группа стран старается удержать тему Алексея Навального на слуху. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

Как представляется, определённая группа стран, всем они известны, пытается удержать на плаву тему с мнимым отравлением Навального. Наверное, боятся, что с течением времени всё это забудется, никто вспоминать не будет, — подчеркнул Шульгин.

Он ранее указал на то, что в ОЗХО не отреагировали на нестыковки в докладе по делу Навального. Известны лишь объяснения Германии.

Ранее стало известно, что оправданиям МИД ФРГ о нестыковках в докладе о Навальном поверить тяжело. Об этом заявил Александр Шульгин. Он сообщил, что представительница комиссии ФРГ списала несоответствие дат на опечатку. В это верится с трудом, потому что такие документы обычно готовятся целым коллективом авторов, пояснил Шульгин.