Только этим и занимаюсь: Рогозин о своей главной обязанности в Роскосмосе

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, когда коррупция будет искоренена в госкорпорации. По его словам, сейчас в организации борются с «родственными кланами». В интервью «Газете.ru» он также назвал борьбу с незаконным присвоением средств своей главной обязанностью.

Только этим и занимаюсь. Постоянно. Наше управление безопасности проводит плановые проверки, — рассказал он.

Кроме того, при назначении на должность кандидаты проходят проверку на полиграфе. Если они «странно» отвечают на вопросы, то такие люди отсеиваются. Рогозин уточнил, что такая проверка была введена по его решению. Он также добавил, что эта «история» помогла избавиться от людей, которые присваивали бюджетные средства и использовали своё положение, чтобы продвигать родственников по службе.

Сейчас мы также практикуем избавление от родственных кланов. Мне докладывают, если такое имеет место, — подчеркнул Рогозин.

Ранее сообщалось, что журналист Иван Сафронов, арестованный по делу о государственной измене, по-прежнему является сотрудником Роскосмоса. Он официально работает там советником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина по информационной политике.