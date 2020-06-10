«Постоянно видел его в пьяном виде»: Разин высказался о поведении Ефремова

https://static.news.ru/photo/80a3edec-ab32-11ea-8b79-fa163e074e61_660.jpg Андрей Разин Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, комментируя ДТП с участием Михаила Ефремова, заявил, что постоянно видел актёра в неадекватном состоянии.

Я с ним встречался на Кинотавре в Сочи и постоянно видел его в пьяном виде. Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих, — поделился Разин со своими подписчиками в Instagram.

По его словам, половина звёзд отечественного шоу-бизнеса употребляют запрещённые препараты. Сам он против такого. Он призвал властей отреагировать на этот случай, несмотря на заслуги Ефремова.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест.

Как писал NEWS.ru, ранее актёр Владимир Долинский высказался о судьбе актёра в тюрьме.