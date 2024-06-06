Постоянно болит голова: почему так происходит и что делать?

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В Первом московском медуниверситете имени Сеченова состоялась конференция «Поколение вне возраста. Превентивная медицина, нутрициология, биохакинг — технологии будущего». На мероприятии выступила доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и нейрохирургии Института клинической медицины имени Склифосовского Гюзяль Табеева. NEWS.ru публикует выдержки из ее речи о том, что такое головные боли и как их классифицировать.

Какие виды головных болей наиболее распространены

— По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), проблема головных болей считается значимой для общественного здоровья. В течение жизни жалобы на головные боли предъявляют 66% лиц в популяции. Мы понимаем, что далеко не все будут обращаться за медицинской помощью: лишь около половины пациентов с повторяющимися симптомами.

Самой распространенной формой является мигрень — головная боль напряжения (она как правило беспокоит людей во второй половине дня, после стресса и психоэмоциональной нагрузки, большинство описывают ее как двустороннюю, давящую, ноющую, распирающую. — NEWS.ru).

Еще одна распространенная форма — это лекарственно индуцированная головная боль (возникает вследствие избыточного и длительного применения препаратов для купирования острых приступов головной боли. — NEWS.ru). Раньше о ней не знали поскольку не было такого количества средств для борьбы с каждым эпизодом головной боли. Представленность этих средств на фармацевтическом рынке привела к тому, что появилось много пациентов, которые злоупотребляют ими.

Что такое первичная и симптоматическая формы

— Существует две формы головных болей — первичная и симптоматическая. Среди первичных доминируют те формы, которые характеризуются чрезвычайно доброкачественным течением. Вторичных (симптоматических. — NEWS.ru) головных болей очень много, они делятся на несколько классов, но в клинической практике представлены неравномерно.

Как часто пациенты обращаются к медикам

— Всемирный альянс головной боли — это дочерняя структура ВОЗ — обнародовал результаты эпидемиологических исследований и показал, что во всех странах пациенты при возникновении соответствующих симптомов начинают заниматься самолечением. Реже люди обращаются к врачам общей практики или неврологам.

Как часто врачи определяют тип головной боли

— Статистика подтвержденной мигрени не превышает 40%, а боли связанной с последствиями приема лекарств — не более 10%. Во всем мире специалисты используют диагностические критерии международной классификации головных болей только в 56% стран, в РФ они, к сожалению, используются не всеми докторами.

В РФ проведено несколько исследований, которые позволяют понять суть неправильной диагностики и почему мы не верифицируем первичные головные боли. Исследователи из Самары провели ретроспективный анализ пациентов с разными диагнозами. 86% из них отвечали критериям мигрени. Слишком часто используются шаблонные искусственные диагнозы. А если нет оптимального диагноза, пациенты не получают оптимального лечения.

Экспертами давно созданы алгоритмы ведения пациентов с головной болью. Большинство из них должны вестись врачами общей практики и только 10% показано направление к профильным специалистам. Но среди последней группы у многих не удается достичь оптимального контроля головной боли.

Для упрощения диагностики существует система «красных флажков», когда каждый симптом расшифровывается. Что он означает, о чем надо подумать в первую очередь и какие тесты являются приоритетными для верификации той или иной формы болей. Например, если у пациента появляется лихорадка, сыпь, усталость, потеря веса и так далее, то приоритетными являются лабораторные тесты. Красными флажками являются неврологические заболевания с внезапным началом головной боли. Стоит помнить, что дебютные симптомы у пациентов старше 50 лет — это тоже сигнал опасности, потому что все первичные головные боли — это прерогатива людей молодого возраста.

Если головная боль носит позиционный характер (например, возникает при подъеме из лежачего положения или наоборот), или если она стала хронической с усилением частоты эпизодов либо их интенсивностью, тут приоритетом будет нейровизуализация (КТ, МРТ и другие процедуры).

Стратегии лечения головной боли

Купирование приступов посредством различных препаратов. Согласно рекомендациям Минздрава, это ацетилсалициловая кислота (аспирин), парацетамол, ибупрофен. Но если они неэффективны, а боль носит тяжелый характер, то врачи назначают специфические препараты из семейства триптанов.

Профилактическая терапия при наличии показаний. Оно назначается почти 40% пациентов. Когда у человека два и более дней в месяц на протяжении трех месяцев сохраняются симптомы, то он становится кандидатом на курсовое профилактическое лечение. Основные препараты тут зависят от конкретной ситуации.

Поведенческая терапия (вид психотерапии. — NEWS.ru).

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