Поставщика «гнилых» рубашек для полиции обвинили в мошенничестве

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Гендиректор компании БМФ Борис Лящук обвинен в мошенничестве в особо крупном размере, пишет «Коммерсант» со ссылкой на материалы расследования Следственного комитета. Его фирма поставила МВД более 350 тысяч некачественных рубашек. Сам Лящук считает расследование предвзятым.

Дело о мошенническом хищении бюджетных средств в особо крупном размере было возбуждено еще в 2019 году. Однако до недавнего времени его фигурантами были «неустановленные лица». Как отмечается в следственных материалах, пять лет назад БМФ поставила МВД партию некачественных рубашек. Ущерб от поставки позднее был оценен в 564,5 миллиона рублей.

По версии следствия, Лящук желал сэкономить, поэтому велел при пошиве одежды использовать гнилые нитки. Такой подход приводил к тому, что рубашки быстро приходили в негодность. Следователи считают, что ущерб Лящук причинил всей РФ, так как контракт стороны заключили в рамках гособоронзаказа.

Бизнесмена арестовали 28 октября 2021 года. С тех пор Лящук находится в заключении. Он не признает свою вину и считает следствие предвзятым.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о задержании замначальника полиции города Ярцево в Смоленской области, который предлагал за деньги «решить вопросы» с мобилизацией. По данным канала, подполковник Петр Лукьянов был задержан с поличным при передаче 30 тысяч рублей.

По сведениям канала, Лукьянов выстроил целую бизнес-схему, предлагая за плату исключить из списков местного военкомата мужчин, которым грозит мобилизация.