Компания «Нацимбио» Ростеха, поставляющая в Россию вакцины от коронавируса, опустошила свои склады. Специалисты предприятия отправили в регионы все имеющиеся дозы препаратов из своих хранилищ и теперь ожидают поставки 1,9 млн комплектов во вторник, 29 июня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей компании.

На данный момент все поставленные производителями партии вакцин против коронавирусной инфекции обработаны, «Нацимбио» не имеет на складе свободного остатка вакцин, поставленных производителями, — сказали в компании.

Там отметили, что по состоянию на 28 июня все поставки вакцин находились в транзите до конечного пункта получения. Тем не менее, несмотря на то что пока склады пустуют, 29 июня ожидается новая поставка не менее 1,9 млн комплектов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что привить 60% россиян к началу осени не получится. По его словам, власти будут переносить плановые сроки достижения коллективного иммунитета в стране.