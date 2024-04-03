Клиенту Wildberries по ошибке отправили более 2 млн рублей и слиток серебра Поставщик на WB случайно отправила клиенту более 2 млн рублей и слиток серебра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Поставщик аккумуляторов и электроинструментов на маркетплейс Wildberries по ошибке отправила клиенту свои сбережения вместо батареи для шуруповерта, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, в коробке было 2 млн рублей, $100, слиток серебра и червовый туз. Все сбережения вернули владелице.

По данным Mash, предприниматель несколько лет торгует на Wildberries. Недавно в ее рабочий кабинет поступило много заказов, она укомплектовала коробки и отправила их на склад. Когда машина была в пути на пункт выдачи, женщина позвонила в службу безопасности маркетплейса и попросила перехватить автомобиль.

Сотрудники службы вычислили маршрут, нашли водителя и остановили отгрузку. В конечном счете владелице вернули все ее сбережения, в том числе червовый туз.

Ранее Анастасия, владеющая пунктом выдачи Wildberries на улице Веласкеса в Москве, объявила о его закрытии на фоне кибератак и возросшего в связи с ними числа поставок бетона и кошачьего наполнителя в больших объемах. По мнению россиянки, конкуренты из соседнего отделения маркетплейса таким образом решили устранить ее пункт, парализовав работу отделения многочисленной доставкой крупногабаритных товаров.

До этого в Государственной думе предложили запретить оплату возврата заказа маркетплейсам, а также сделать их взаимодействие с клиентом более прозрачным. Авторы инициативы отмечают, что одним из главных требований к договорам станет понятное изложение условий сотрудничества.