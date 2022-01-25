«Поставляем топливо для украинских танков»: Жириновский о продаже ГСМ Киеву

Правительству России необходимо ввести запрет на поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ) на Украину, так как они являются топливом для танков. Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в своём Telegram-канале.

В качестве ответных мер мы предложим правительству запретить поставки на Украину горюче-смазочных материалов и ряда других товаров, которые могут использоваться для военно-технического оснащения ВСУ. Ну что это такое, сами поставляем топливо для украинских танков, — написал Жириновский.

Отмечается, что на Украине происходит обострение конфликта на юго-востоке страны. В Кремле утверждают, что Украина стягивает свои силы к границам Донбасса. Войска самопровозглашённых республик приведены в полную боевую готовность.

Ранее Жириновский заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО, потому что является несерьёзной страной, у которой есть «пушечное мясо», но нет отчётности и бухгалтерии, что очень удобно, потому что нет никакой ответственности за расходы. По его словам, на Украине можно раздать деньги каким-нибудь добровольческим батальонам и за эти расходы нет никакой ответственности.