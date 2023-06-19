«Поставить науку на службу детству»: президент РАО о диссертациях педагогов Президент РАО Васильева рассказала о разработке актуальных тем для диссертаций педагогов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Васильева

При поддержке Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Российская академия образования (РАО) разрабатывает список актуальных тематик для исследований по педагогике и психологии, рассказала президент академии Ольга Васильева. Комментируя ситуацию «Парламентской газете», она отметила, что диссертации по вопросам преподавания должны быть в первую очередь «поставлены на службу детству».

Эта работа в первую очередь направлена на помощь аспирантам: благодаря перечню они могут узнать, какие направления исследований в области наук об образовании сегодня действительно востребованы. <...> Наша цель — поставить науку на службу детству, — подчеркнула глава РАО.

Васильева рассказала, что в апреле 2023 года были утверждены критерии доказательности диссертационных исследований. Любой желающий может сверить с ними свою работу и установить, обоснована ли ее востребованность, дало ли исследование полезные результаты и как оно может повлиять на образовательную практику.

Согласно последнему анализу диссертаций по педагогическим наукам, меньше всего учителя защищаются по методикам преподавания литературы, истории и географии. Больше всего работ пишут по теме иностранных языков. При этом исследований по воспитанию, взаимодействию семьи и школы практически нет. По словам Васильевой, нужно заполнять этот пробел, так как эти направления «формируют человека и гражданина».

Кроме того, во время развития нейросетей педагоги должны быть готовы обучить школьников, как пользоваться технологиями во благо. В связи с этим в РАО создают новую дидактику для успешной трансформации системы образования в условиях цифровизации, рассказала Васильева. По ее мнению, искусственный интеллект не сможет заменить учителя, так как не способен передавать духовно-нравственный опыт. С развитием нейросетей педагоги должны дополнительно проверять информацию, которая поступает к детям.

Важно не заигрываться, упрощая все действия в жизни ребенка до пары кликов, а учить его творить, мыслить, созидать. Для этого нужны базовые знания и умения, — заключила президент РАО.

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман ранее заявил, что отменять ЕГЭ или изменять выпускные экзамены не следует, потому что для детей «меньше стресса не станет». Депутат уточнил, что избегать перенапряжения бессмысленно, так как во взрослой жизни человек постоянно сталкивается с ним.