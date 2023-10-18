«Поставит мозги на место»: Волынец о запрете сыроедения для детей Омбудсмен Волынец: запрет сыроедения для детей поставит «мозги на место»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрет на законодательном уровне сыроедения для детей «поставит мозги на место» многим, кто еще сомневается, заявила в беседе с «Радио 1» уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Комментируя свою инициативу, она пояснила, что в ее предложении об уголовной ответственности речь не ведется, а задача закона — показать родителям, что сыроедение, веганство или вегетарианство негативно сказывается на здоровье ребенка.

Наличие такого закона поставит мозги на место многим, кто сомневается. Лишение родительских прав — это самая крайняя мера. Родителей можно сначала взять под наблюдение, наставить, объяснить им. Затем можно провести обследование ребенка, показать, что выявлен дефицит важнейших элементов в организме. Вряд ли после проведения обследования родители будут продолжать в том же духе, но если будут, то здесь уже надо рассматривать их родительскую состоятельность, — отметила омбудсмен.

Она добавила, что власти не намерены «залезать в каждый дом, в каждый холодильник». О том, что ребенка держат на сыроедении, будет понятно по его поведению в образовательных учреждениях. Он или сам об этом расскажет, или педагоги заметят, что ребенок отказывается от мяса.

Цель инициативы — не наказать кого-то, а установить эти ориентиры, эти нормы, рамки, в пределах которых находится детская безопасность, потому что речь идет о жизни и смерти наших детей, — подчеркнула Волынец.

Ранее Ирина Волынец призвала запретить на законодательном уровне вегетарианство и сыроедение для несовершеннолетних. Она отметила, что такое питание может иметь тяжелые негативные последствия для детского организма, вплоть до летального исхода.