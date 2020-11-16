Постановление о профилактике COVID-19 продлено до 2022 года

https://static.news.ru/photo/50eef98c-27f3-11eb-a989-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Срок действия постановления о санитарно-эпидемиологических правилах профилактики COVID-19 продлён до 1 января 2022 года. Соответствующее постановление подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В пункте 2 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» слова до «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», — говорится в нём.

В постановлении также отмечается, что срок выполнения теста на коронавирус не должен превышать 48 часов. Кроме того, пациентов с COVID-19 будут выписывать после одного отрицательного теста на наличие инфекции, а не двух, как было ранее.

В России за время пандемии зафиксировано более 1,9 млн случаев заражения коронавирусом. За последние сутки выявлено 22,7 тысячи заболевших.

Жертвами инфекции стали 33,4 тысячи человек. Выздоровели на сегодняшний день около полутора миллионов россиян.

Россия по-прежнему занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. Лидируют США, где выявлено свыше 11 млн заболевших. На втором и третьем местах находятся Индия (более 8,8 млн) и Бразилия (свыше 5,8 млн) соответственно.

Как ранее писал NEWS.ru, коэффициент распространения коронавируса в РФ вторые сутки подряд сохраняется на уровне 1,07. В 9 из 10 субъектов с наибольшим числом заражённых коэффициент превышает единицу, и только в Красноярском крае он равен 1. Коэффициент показывает, сколько человек в среднем успевает заразить инфицированный до того, как будет изолирован.