Пост Володина о QR-кодах набрал более 1 млн просмотров

Запись спикера Госдумы Вячеслава Володина, где политик рассказывает о правительственных проектах по QR-кодам, набрала в Telegram более миллиона просмотров и 700 тысяч комментариев. Отмечается, что большинство из них — негативные.

Ранее Володин рассказал в своём Telegram-канале, что правительственные законопроекты о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте направлены до 14 декабря в рассылку в регионы и ведомства. По его словам, в адрес Госдумы и депутатов поступили тысячи сообщений и большое количество комментариев в соцсетях. Он впервые открыл пост для комментариев.

12 ноября правительство внeсло в Госдуму два законопроекта о введении системы QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса или факт перенесённого заболевания, в транспорте и общественных местах. Ограничения будут действовать до 1 июня 2022 года. Власти регионов планируется наделить полномочиями, по которым они самостоятельно будут определять объекты, где необходимо ввести QR-коды.

Ранее сообщалось, что людей, которые под постом Володина оставляли комментарии с недостоверной информацией по коронавирусу, могут наказать.