«Посоветуюсь со старшим братом»: Лукашенко о сроке своего президентства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос дальнейшего своего пребывания на посту он решит вместе с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава республики сообщил на совместной пресс-конференции с российским лидером, отвечая на вопросы журналистов, сообщает ТАСС.

Что касается моего президентства, мы сейчас со старшим братом посоветуемся и решим, — цитирует его агентство.

67-летний Лукашенко руководит cвоей страной с 1994 года. B августе 2020 года он был переизбран на шестой срок.

Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании ранее допустил возможность своего ухода с поста главы государства при выполнении ряда условий. Он заявил, что покинет президентское кресло, если в стране не будет акций протеста, а поддерживавшим его лицам дадут гарантии безопасности.

Лукашенко подчеркнул, что с головы его сторонников «ни один волос» не должен упасть. Политик пообещал, что после подготовки необходимых документов в стране будут проведены честные и открытые президентские выборы.