«Посоветуюсь со старшим братом»: Лукашенко о сроке своего президентства
Лукашенко пообещал посоветоваться с Путиным о своём будущем во главе Белоруссии
Александр Чеков
Александр Чеков
17:26, 18 февраля 2022
Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос дальнейшего своего пребывания на посту он решит вместе с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом глава республики сообщил на совместной пресс-конференции с российским лидером, отвечая на вопросы журналистов, сообщает ТАСС.
Что касается моего президентства, мы сейчас со старшим братом посоветуемся и решим, — цитирует его агентство.
67-летний Лукашенко руководит cвоей страной с 1994 года. B августе 2020 года он был переизбран на шестой срок.
Лукашенко в ходе выступления на Всебелорусском народном собрании ранее допустил возможность своего ухода с поста главы государства при выполнении ряда условий. Он заявил, что покинет президентское кресло, если в стране не будет акций протеста, а поддерживавшим его лицам дадут гарантии безопасности.
Лукашенко подчеркнул, что с головы его сторонников «ни один волос» не должен упасть. Политик пообещал, что после подготовки необходимых документов в стране будут проведены честные и открытые президентские выборы.