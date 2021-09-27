Посольству РФ в Испании не понравилась акция с русскими именами

Российское посольство в Испании потребовало убрать баннеры, рассказывающие о проблемах проституции в стране. Диппредставительство возмутилось упоминанием на них русских имён. Об этом говорится на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Диппредставительство требует убрать с улиц Испании баннеры с упоминанием русских девушек. Ранее стало известно, что местная некоммерческая организация Nueva Vida провела PR-акцию для привлечения внимания к проблеме проституции. На размещённых баннерах значился список имён с расценками.

В нём, в числе прочих, фигурировали и русские имена. В сообщении посольства говорится, что на акцию обратили внимание проживающие в Испании соотечественники.

В этой связи связываемся с указанной организацией, а также обращаемся в министерства, финансовые организации и другие институты, которые представлены на сайте компании в качестве её попечителей, с целью указания на недопустимость использования в работе столь неуместных методов, а также с требованием принять срочные меры по устранению плакатов и дальнейшего недопущения подобных выходок, — говорится в заявлении российского посольства.

Ранее стало известно, при каких условиях россияне вновь смогут посетить Испанию в качестве туристов. Как сообщило Генконсульство Испании, для въезда понадобится свидетельство о прививке от коронавируса одной из одобренных ВОЗ или ЕС вакцин.