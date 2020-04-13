Посольство США заявило о проблемах со здоровьем у Пола Уилана

https://static.news.ru/photo/03f848ec-7db0-11ea-bda0-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американец Пол Уилан, обвиняемый в России в шпионаже, нуждается в медицинской помощи. Он должен вернуться домой. Так считает посол США в РФ Джон Салливан.

Пол продолжает испытывать сложные проблемы со здоровьем, которые потенциально угрожают его жизни и требуют лечения. Мы неоднократно обращались с просьбой разрешить нашим врачам навестить Пола, но получали лишь отказы, — говорится в заявлении Салливана, которое опубликовано на сайте американского посольства.

Посол США подчеркнул, что Уилан не может общаться со своей семьёй уже 16 месяцев. Ему не дали никому позвонить, заявил Салливан. Он призвал российские власти дать возможность американцу сделать звонок.

Посол считает, что дело Уилана препятствует двусторонним отношениям между США и Россией.

Российскому правительству необходимо освободить Пола из СИЗО Лефортово и отпустить его домой, — заявил посол США.

Пол Уилан был задержан в конце 2018 года. В ФСБ заявили, что его задержали во время шпионской акции. Американец имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады. Его брат заявил СМИ, что Уилан приехал в Москву на свадебное торжество к другу.

Известно, что американец занимал должность старшего менеджера по корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая производит автомобильные компоненты. Брат обвиняемого заявил, что американец в настоящий момент безработный.