Посольство США выплатило москвичке 7 млн рублей за незаконное увольнение

Жительница Москвы добилась через суд компенсации за незаконное увольнение в размере 7 млн рублей. Женщина работала главбухом Общественной ассоциации посольства США в Москве. Однако после того, как она вернулась из декрета, её уволили.
Причиной увольнения работодатель указал «неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». По словам адвоката девушки Виктории Рыбалко, сотрудницу «уволили по беспределу», в трудовую книжку вообще ничего не внесли, ей также не заплатили за неиспользованный отпуск.
После увольнения москвичка полтора года не могла устроиться на работу из-за плохих рекомендаций. Сама она уверена, что всему причиной был конфликт с темнокожей начальницей, которая считала, что якобы она смотрела на руководительницу без должного почтения.
Как
Ранее NEWS.ru сообщал, что одного из санитаров московского госпиталя для заболевших коронавирусом уволили после того, как он опубликовал фотографию в рамках флешмоба в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Работавший во временном госпитале для больных COVID-19 в Крылатском Саид Анвар получил выговор и был уволен из-за снимка с фонариком в руках, сделанного в защитном костюме на территории госпиталя. Сам санитар рассказывает, что сделал снимок 14 февраля и выложил в соцсети с хештегом «#любовьсильнеестраха».