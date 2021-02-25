Посольство США выплатило москвичке 7 млн рублей за незаконное увольнение

https://static.news.ru/photo/561ff348-7776-11eb-8fff-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жительница Москвы добилась через суд компенсации за незаконное увольнение в размере 7 млн рублей. Женщина работала главбухом Общественной ассоциации посольства США в Москве. Однако после того, как она вернулась из декрета, её уволили.

Причиной увольнения работодатель указал «неоднократное неисполнение трудовых обязанностей». По словам адвоката девушки Виктории Рыбалко, сотрудницу «уволили по беспределу», в трудовую книжку вообще ничего не внесли, ей также не заплатили за неиспользованный отпуск.

После увольнения москвичка полтора года не могла устроиться на работу из-за плохих рекомендаций. Сама она уверена, что всему причиной был конфликт с темнокожей начальницей, которая считала, что якобы она смотрела на руководительницу без должного почтения.

Как пишет Mash в своём Telegram-канале, Мосгорсуд встал на сторону бухгалтера и потребовал изменить формулировку увольнения на надпись «по собственному желанию» и выплатить ей 6,5 млн рублей за вынужденный прогул, 244 тыс. за неиспользованный отпуск, 50 тыс. за моральный вред и ещё почти 50 тыс. в бюджет Москвы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что одного из санитаров московского госпиталя для заболевших коронавирусом уволили после того, как он опубликовал фотографию в рамках флешмоба в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Работавший во временном госпитале для больных COVID-19 в Крылатском Саид Анвар получил выговор и был уволен из-за снимка с фонариком в руках, сделанного в защитном костюме на территории госпиталя. Сам санитар рассказывает, что сделал снимок 14 февраля и выложил в соцсети с хештегом «#любовьсильнеестраха».