Посольство США в РФ прокомментировало ситуацию с российскими школьниками

На территории Соединённых Штатов находится 51 школьник из России по частным обучающим программам. Об этом заявили в посольстве США в Москве.
Вопрос возвращения учащихся из США на родину решается с организаторами обучения напрямую.
Мы напрямую передали всю информацию по делу в МИД РФ 13 апреля, —
заявилаРИА Новости пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс.
В диппредставительстве добавили, что Госдепартамент США не выдавал гранты на программы для школьников, в том числе из России, но готов оказать им необходимую поддержку.
Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 апреля сообщила, что Москва сейчас выясняет местонахождение российских школьников.
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