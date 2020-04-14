Посольство США в РФ прокомментировало ситуацию с российскими школьниками

https://static.news.ru/photo/900820e4-7e84-11ea-8ce1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Соединённых Штатов находится 51 школьник из России по частным обучающим программам. Об этом заявили в посольстве США в Москве.

Вопрос возвращения учащихся из США на родину решается с организаторами обучения напрямую.

Мы напрямую передали всю информацию по делу в МИД РФ 13 апреля, — заявила РИА Новости пресс-секретарь посольства США Ребекка Росс.

В диппредставительстве добавили, что Госдепартамент США не выдавал гранты на программы для школьников, в том числе из России, но готов оказать им необходимую поддержку.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 14 апреля сообщила, что Москва сейчас выясняет местонахождение российских школьников.