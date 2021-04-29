Посольство США в Москве практически прекратит выдавать визы россиянам

https://static.news.ru/photo/b2a33a9a-a989-11eb-ab3e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посольство США в Москве намерено сократить до минимума оказание консульских услуг. В частности, сотрудники посольства практически перестанут выдавать визы россиянам, за исключением экстренных случаев, когда речь идёт о вопросе жизни и смерти. Так же документы будут выдавать гражданам Штатов, говорится в заявлении дипмиссии.

Такое решение посольства связано с тем, что оно вынуждено сократить консульскую службу на 75% по требованию российской стороны. Там также выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией и пообещали помогать своим гражданам по мере возможности.

Дипломаты предупредили, что выдача неиммиграционных виз для недипломатов будет прекращена. Также предполагается, что посольство не возобновит нотариальную деятельность по замене или выдаче документов, в том числе и паспортов гражданам США.

Кроме того, посольство призвало сограждан с истекшими визами покинуть территорию РФ до 15 июня.

Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и ваша виза истекла, мы настоятельно призываем вас выехать из России до дедлайна 15 июня, установленного российским правительством, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель посла США в России получил ноту об объявлении 10 сотрудников американской дипмиссии в Москве персонами нон грата. Им необходимо покинуть РФ до 22 мая, рассказали в Министерстве иностранных дел РФ. Дальнейшие шаги в ответ на санкционные действия США последуют в ближайшее время, добавили в дипведомстве.