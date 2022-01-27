Посольство США в курсе ситуации с задержанным в Воронеже американцем

Посольство США отслеживает ситуацию с задержанным в Воронеже американским гражданином, заявил пресс-секретарь дипмиссии Джейсон Ребхольц, передаёт РИА Новости. Ранее суд арестовал гражданина США Роберта Гилмана, который, по данным СК РФ, устроил дебош в вагоне пассажирского поезда и избил полицейского. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Мы серьёзно относимся к нашим обязанностям оказывать содействие гражданам США за рубежом. Мы следим за ситуацией, — отметил Ребхольц.

Ранее в дипмиссии заявили, что не дают комментарии по этому делу «по соображениям конфиденциальности».

Сообщалось, что 17 января американца сняли с пассажирского поезда за нарушение общественного порядка в состоянии опьянения. Дебошира доставили в дежурную часть транспортной полиции.

Сначала Центральный суд Воронежа арестовал Гилмана на пять суток за мелкое хулиганство. После этого Следственный комитет возбудил против иностранца уголовное дело о нападении на полицейского, по которому он был заключён в СИЗО. За нападение на полицейского ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее также стало известно об аресте бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля. Он обвиняется в контрабанде наркотиков. В отношении него возбуждено уголовное дело. Экс-сотрудника посольства задержали летом прошлого года, когда он прилетел в Москву из Нью-Йорка. В его багаже обнаружили марихуану и гашишное масло.