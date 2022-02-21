Посольство США разъяснило предупреждение об угрозах терактов в РФ

Посольство США в России опубликовало предупреждение о возможных терактах в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Как заявил РИА Новости пресс-секретарь американской дипмиссии Джейсон Ребхольц, в последнее время российские СМИ сообщали о волне «минирований» общественных мест, включая станции метро.

Мы опубликовали предупреждение исходя из соображений безопасности и в русле наших обязательств предоставлять гражданам США чёткую и своевременную информацию, чтобы они могли принимать взвешенные решения, — сказал Ребхольц.

Посольство США в Москве предупредило своих граждан о существующей угрозе терактов в общественных местах в столице, в Санкт-Петербурге, а также в районах вдоль границы России и Украины. Несмотря на эти заявления, дипломаты не стали уточнять, какие издания распространили информацию о возможных терактах в РФ.

Новость прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая уточнила у представителей дипмиссии Вашингтона в Москве, передавали ли они эту информацию коллегам в Москву по партнёрским каналам. «Если нет, то как это всё понимать?» — возмутилась дипломат. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявил, что в Кремле изучат эту информацию, назвав данную практику весьма необычной.