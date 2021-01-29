Посольство США призвало РФ соблюдать международные обязательства

https://static.news.ru/photo/8644cc66-63b6-11eb-8427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство США в Москве выступило с призывом к властям РФ соблюдать международные обязательства в области прав человека. Такое заявление было озвучено на фоне несанкционированных акций, которые проходят в столице и других российских городах 31 января.

В преддверии запланированных акций протеста в поддержку @navalny (Навального. — NEWS.ru) власти РФ произвели задержания активистов, журналистов, заблокировали центр Москвы. Сообщается о сотнях протестующих, задержанных сегодня, — говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Как писал NEWS.ru, в Москве полицейские задержали 34-летнего мужчину, который 28 января опубликовал в социальной сети два видеообращения с призывом выйти на несанкционированное публичное мероприятие 31 января, а также применить насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

31 января в России проходят несанкционированные акции против коррупции и в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.