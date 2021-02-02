Посольство США объяснило присутствие дипломатов на суде по Навальному

https://static.news.ru/photo/e83e7dc6-6556-11eb-bde5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наблюдение за судебными процессами в стране пребывания является стандартной дипломатической процедурой, заявили в посольстве США, комментируя присутствие своих дипломатов в Мосгорсуде, где рассматривается дело оппозиционера Алексея Навального.

Это стандартная практика для дипломатических миссий по всему миру — наблюдать за судебными процессами в стране пребывания, — заявили в американском посольстве в Москве журналистам РИА Новости.

Представители дипмиссии обратились к российским властям с просьбой наблюдать за ходом процесса в удалённом формате, сославшись на меры предосторожности при пандемии коронавируса, но не получили никакого ответа на свою просьбу. Собеседник агентства подчеркнул, что американские дипломаты внимательно следят за делом Навального и мониторят материалы со слушаний и в прессе.

2 февраля в Мосгорсуде проходит заседание, на котором рассматривается вопрос о замене Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше». В суд приехали более 15 дипломатов из посольств США, Латвии, Болгарии, Польши, Австрии, Швейцарии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу Навального является вмешательством во внутренние дела России.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал иностранных дипломатов не оказывать давление на суд. Также представитель Кремля сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин не следит за судом по делу Алексея Навального.