Представители посольства России в Испании обратились к соотечественникам, временно находящимся на территории европейской страны, с призывом срочно вернуться домой. Обращение опубликовали 22 марта на официальной странице диппредставительства в социальной сети.
Посольство призывает россиян воспользоваться услугами компании «Аэрофлот». Исходя из обнародованной информации, улететь в РФ можно рейсом Мадрид — Москва.
Срочный призыв к возвращению связан с сокращением внутреннего и международного транспортного сообщения в Испании,
По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129.
Число случаев заражения в России выросло с 306 до 367 за последние сутки.
Как ранее писал NEWS.ru, почти 700 граждан России ожидают эвакуации на островах Филиппин. Россияне заблокированы в стране из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.
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