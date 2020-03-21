https://static.news.ru/photo/7aa6fbf6-6c4d-11ea-93e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители посольства России в Испании обратились к соотечественникам, временно находящимся на территории европейской страны, с призывом срочно вернуться домой. Обращение опубликовали 22 марта на официальной странице диппредставительства в социальной сети.

Посольство призывает россиян воспользоваться услугами компании «Аэрофлот». Исходя из обнародованной информации, улететь в РФ можно рейсом Мадрид — Москва.

Срочный призыв к возвращению связан с сокращением внутреннего и международного транспортного сообщения в Испании, подчёркивается на странице посольства в Facebook.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, общее число заражённых коронавирусом в мире увеличилось до 310 882 человек, погибли 13 173, выздоровели 95 129.

Число случаев заражения в России выросло с 306 до 367 за последние сутки.

Как ранее писал NEWS.ru, почти 700 граждан России ожидают эвакуации на островах Филиппин. Россияне заблокированы в стране из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.