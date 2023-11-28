Посольство раскрыло детали расследования смерти актера из России в Индии Посольство РФ: полиция считает ненасильственной смерть актера Белецкого в Индии

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Индийские правоохранители не увидели признаков насильственной смерти у российского актера Максима Белецкого, сообщает РБК со ссылкой на посольство РФ в этой стране. При этом в дипмиссии отметили, что следствие продолжается.

По первичным данным, смерть не носила насильственного характера, — заявили в посольстве.

Российские дипломаты рассказали, что получили от полиции штата копии протоколов о вскрытии тел погибших. Ожидаются еще результаты экспертизы и химического анализа тканей.

Ранее сообщалось, что брат Белецкого уверен, что того могли убить. В Индии, по его словам, отказываются начать расследование, несмотря на то, что у артиста нашли многочисленные травмы, указывающие на насильственный характер смерти.

О гибели 37-летнего российского актера Максима Белецкого и его 21-летней подруги Анны Ранцевой в Индии стало известно 23 ноября. По информации от его родственников, он будет кремирован и похоронен там же. СМИ писали, что на месте была обнаружена записка, в которой, предположительно, почерком Ранцевой записана просьба передать ее телефон родственникам через посольство. Сами тела были обнаружены в горячем источнике, а рядом с ними документы, личные вещи и наркотики.