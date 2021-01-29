Посольство РФ объяснило порядок въезда россиян в Сингапур

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Российское посольство в Сингапуре рассказало о порядке въезда в страну граждан РФ на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Представителям иностранных государств, не имеющим вида на жительство (Permanent Residence) или разрешения на долгосрочное пребывание в мегаполисе (рабочие или студенческие визы, разрешительный документ для членов семьи и другие) посещение Сингапура запрещено.

При наличии разрешения на долгосрочное пребывание въезд в Сингапур возможен только при условии предварительного согласования, которое оформляется по ходатайству работодателя, образовательных организаций и родственников (граждан страны или владельцев вида на жительство), — говорится в заявлении посольства в социальной сети Twitter.

В дипмиссии добавили , что исключение составят для тех, кто приезжает по приглашению местных органов государственной власти, а также людей, постоянно проживающих в Брунее, Китае, Республике Корея, Малайзии и Германии, прилетающих по делам через «зелёный коридор» на основе взаимности. Ранее в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19 рассказали, что РФ возобновит полёты в Грецию и Сингапур с 8 февраля 2021 года. Планируются три рейса Москва — Сингапур в неделю.

Накануне стало известно, что прибывающие на Филиппины иностранные граждане обязаны иметь при себе действующую визу и подтверждение бронирования жилья сроком не менее семи дней в аккредитованном карантинном отеле или учреждении, заявил пресс-секретарь президента страны Гарри Рок.

Ранее стало известно, что власти Дубая (ОАЭ) ужесточат с 31 января 2021-го правила въезда в эмират для иностранных путешественников из-за пандемии COVID-19, заявили в пресс-службе правительства региона. По новым требованиям, все представители зарубежных государств, прибывающие в город, обязаны показать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, выданную не ранее чем за 72 часа до вылета. До этого анализы разрешалось сдать за 96 часов до поездки, писал NEWS.ru.