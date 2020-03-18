https://static.news.ru/photo/eb96e7d4-6916-11ea-9635-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Посольство РФ в Египте попросило россиян, находящихся в стране, покинуть её до закрытия авиасообщения, которое было запланировано в среду, 18 марта, на 13:00 мск.

Люди, которые не смогут выехать из арабской страны до намеченной даты, должны отправить название гостиницы, свои контактные данные, копию паспорта и дату предполагаемого вылета на почтовый адрес cairo2007@mail.ru.

В настоящее время посольство формирует списки оказавшихся в сложной ситуации российских туристов. Рассматривается возможность эвакуации, — сообщает дипмиссия.

Как ранее писал NEWS.ru, Египет на период с 19 по 31 марта прекращает авиасообщение с другими странами. Об этом заявил глава правительства Мустафа Мадбули. Мадбули добавил, что эта мера обернётся убытками государству свыше $143 млн. Общие потери Египта могут составить более $7 млрд.