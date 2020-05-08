Посольство Израиля в России поздравило ветеранов ВОВ с Днём Победы

https://static.news.ru/photo/1fe5f070-910d-11ea-8b98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дипломаты Посольства Израиля в России поздравили ветеранов Великой Отечественной войны с 75-летием Победы. Сотрудники дипмиссии передали исполнительному комитету Общероссийского народного фронта (ОНФ) продуктовые наборы для доставки их проживающим в Московской области ветеранам.

Подарочные наборы и письма с поздравлениями доставляют волонтёры акции #МыВместе с соблюдением всех эпидемиологических мер безопасности, сообщила NEWS.ru пресс-служба израильского посольства. В наборах — рис, гречка, макароны, мука, шоколадные конфеты, рыбные, мясные и овощные консервы, молоко, сгущёнка и другие продукты, антибактериальный гель и маски для лица.

Для нас это очень важный день — 9 мая. К сожалению, мы не можем его отпраздновать так, как всегда. И тем не менее мы хотели бы символически передать наши подарки ветеранам Великой Отечественной войны, — сказал временный поверенный в делах Израиля в России Эли Белоцерковский на церемонии передачи презентов для ветеранов.

Как писал NEWS.ru, Москву в преддверии Дня Победы украсили флагами и декоративными конструкциями. Главным элементом концепции украшения российской столицы стала цифра «75».