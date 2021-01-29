Посольство РФ в Туркмении обеспечило вывозной рейс в Москву

https://static.news.ru/photo/2cbf223a-62db-11eb-a8e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bahti1986/CC BY-SA 4.0/commons.wikimedia.org

Российское посольство в Туркмении организовало второй за текущую неделю вывозной рейс в Москву.

По данным пресс-службы диппредставительства, 30 января рейс 8536 вылетел из международного аэропорта Туркменабада (бывший Чарджоу).

Воспользоваться авиаперелётом смогли 172 человека, — говорится в сообщении.

Это седьмой рейс с марта 2020 года. Тогда власти временно приостановили регулярное авиасообщение с Туркменией. В 25 января в Россию были вывезены 177 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее вакцина от COVID-19 «ЭпиВакКорона», разработанная российским научным центром «Вектор», прошла процедуру регистрации в Туркмении. Разрешающий закупку и применение препарата документ выдан Центром регистрации лекарственных средств и государственного контроля при Минздраве Туркмении. Регистрации предшествовал экспертный анализ специалистов фармакологического и фармакопейного комитетов центра.

Согласно официальным данным, в Туркмении не отмечено ни одного случая заражения коронавирусом. При этом в стране действует масочный режим и введён ряд ограничений.