Известный советский дипломат умер на 101-м году жизни SHOT: советский дипломат Георгий Тер-Газарянц умер в Москве на 101-м году жизни

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Георгий Тер-Газарянц

В Москве на 101-м году жизни скончался советский дипломат, посол СССР в странах Африки Георгий Тер-Газарянц, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, смерть наступила 31 декабря за несколько часов до Нового года.

Как пишет канал, тело нашла 61-летняя дочь Тер-Газарянца в его квартире на улице Малая Полянка в районе Якиманка. По данным канала, признаков насильственной смерти обнаружено не было, предварительная причина смерти — остановка сердца.

Георгий Арташесович принимал участие в Великой Отечественной войне, после чего стал первым секретарем ЦК ЛКСМ Армении. В 1973 году он отправился в Африку, где был чрезвычайным и полномочным послом Советского Союза в Сенегале, Гамбии и Зимбабве до 1987 года.

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