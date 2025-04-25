Посол США Трейси возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Линн Трейси (в центре)

Посол США в России Линн Трейси возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве, передает ТАСС. В церемонии ко Дню Победы участвовали главы десятков других иностранных дипломатических представительств.

Событие приурочено к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие состоялось под звуки Военного образцового оркестра Почетного караула. Иностранные дипломаты почтили память погибших солдат минутой молчания. Заместители министра иностранных дел России также приняли участие в церемонии возложения цветов к мемориалу.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что памятная акция объединит представителей всех регионов планеты. Дипломат добавила, что это произойдет, несмотря на попытки переписать историю, а память о событиях того времени бережно хранят в мире.

Ранее Гагаузия отказалась исполнять запрет Молдавии на празднование Дня Победы. Первый замглавы председателя исполкома автономии Илья Узун отметил, что власти республики не заставят народ забыть тех, кто спас мир от фашизма, несмотря на письма с грифом «Обязательно к исполнению». В Гагаузии 9 мая пройдут торжественные мероприятия.