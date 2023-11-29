Посол Израиля назвал беспорядки в Махачкале «терроризмом» Посол Израиля в РФ назвал погромы в Махачкале «терроризмом и антисемитизмом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бен Цви

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы 29 октября, участники которых искали среди пассажиров евреев, являются «терроризмом и антисемитизмом». Об этом заявил на брифинге в Москве посол Израиля в РФ Александр Бен Цви. Дипломат выразил надежду, что подобные погромы больше не должны повториться.

То, что произошло в Махачкале, по-другому как терроризмом и антисемитизмом не назовешь. Нет другого слова. Более того, это [произошло], несмотря на различные предупреждения, которые власти Дагестана делали [потенциальным погромщикам], — заявил Бен Цви.

Израильский посол напомнил, что после инцидента в махачкалинском аэропорту были задержаны десятки человек. Часть из них стали фигурантами уголовных дел.

Это важно для всех — и для нас, и для РФ. Это должно показать всем, что такого больше в России повториться не может, — добавил дипломат.

Вечером 29 октября на фоне обострения арабо-израильского конфликта, в аэропорту Махачкалы собрались около 1,2 тысячи человек. Они решили выразить протест против приезда евреев, которых искали среди пассажиров регулярного рейса из Тель-Авива. Участники выступлений вышли на летное поле и окружили автобус с прилетевшими гражданами.

В результате столкновений погромщиков с пассажирами других рейсов и полицией пострадали несколько человек в том числе силовики. Аэропорт оценил ущерб примерно в 285 млн рублей. По факту беспорядков СК завел уголовное дело, по которому на 22 ноября были арестованы 44 человека.