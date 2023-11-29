Посол Израиля назвал число россиян, находящихся в плену у ХАМАС Посол Израиля: в заложниках у ХАМАС находятся семь граждан России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Бен Цви

По меньшей мере семь граждан России находятся в заложниках у ХАМАС, заявил на брифинге после встречи с членами семей удерживаемых в плену россиян посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, власти Израиля стараются освободить всех соотечественников, находящихся в плену у ХАМАС.

Насколько нам известно, семь [заложников ХАМАС имеют гражданство РФ], — заявил Бен Цви.

Дипломат добавил, что родственники заложников, у которых есть российские паспорта, обращаются напрямую к российским властям. Он также назвал военным преступлением решение держать гражданское население как заложников.

Мы находимся в постоянном контакте с МИД РФ и другими [структурами] по всем вопросам, связанным с заложниками. <...> Держать гражданское население как заложников — это военное преступление. Для нас важно освободить всех заложников, — добавил Александр Бен Цви.

Ранее в МИД РФ сообщили, что 13-летняя Гали Таращански, дочь российского гражданина, включена в список для обмена между ХАМАС и Израилем. Ожидается, что обмен будет произведен сегодня, 29 ноября.

До этого член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что сторонники палестинских религиозных радикалов планируют освободить нескольких граждан РФ. Он добавил, что это произойдет вне рамок сделки о перемирии, а в знак признательности президенту России Владимиру Путину.