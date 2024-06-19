Пособников террористов не выпустили из СИЗО Мосгорсуд оставил в СИЗО четверых обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе»

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Алишер Касимов

Мосгорсуд оставил под стражей троих членов семьи Исломовых и Алишера Касимова, сообщает ТАСС. Отмечается, что они обвиняются в пособничестве нападавшим на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Подмосковье.

Суд постановил: жалобу Аминчона, Диловара и Исроила Исломовых, а также Алишера Касимова оставить без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменения, — сказано в решении суда.

Вечером 22 марта террористы открыли огонь из автоматического оружия по посетителям «Крокус Сити Холла». Согласно последним данным, в результате теракта в «Крокус Сити Холле» погибли 145 человек, пострадали не менее 550. Четырех мужчин задержали на следующий день, их отправили в СИЗО. Помимо них под стражу заключили предполагаемых пособников, некоторые из которых обжаловали арест.

Ранее суд продлил арест и основным фигурантам дела о теракте в «Крокусе». Мухаммадсобир Файзов, Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода и Шамсидин Фаридуни проведут под стражей еще три месяца. Отмечается, что Файзова привезли на судебное заседание в инвалидной коляске, его дело рассматривалось первым.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин отмечал, что ведется расследование по выявлению причастных к организации теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», которые находятся за рубежом. Таким образом он ответил на вопрос, установлены ли лица, имеющие отношение к атаке и находящиеся за пределами страны.