Пособия по беременности и родам будут выплачиваться без заявлений

Пособия по беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребёнка для работающих россиян будут назначаться в беззаявительнoм порядке с 2022 года. Об этом сообщает Минтруд.

С 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребёнка для работающих граждан будут назначаться проективно. Гражданам не потребуется писать заявления на эти выплаты, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в связи с переходом на электронный больничный работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу. Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком — ФСС.

В целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде. Такой порядок назначения выплат уменьшит объём бумажной работы для работодателей и ускорит перечисление средств.

Ранее премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому официально признанным безработным будут продолжать платить пособие на период переквалификации или переобучения.