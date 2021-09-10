Пособия по беременности и родам будут выплачиваться без заявлений
Александр Чеков
Александр Чеков
13:03, 13 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пособия по беременности и родам, а также единовременные выплаты при рождении ребёнка для работающих россиян будут назначаться в беззаявительнoм порядке с 2022 года. Об этом сообщает Минтруд.
С 2022 года пособия по беременности и родам и единовременные пособия при рождении ребёнка для работающих граждан будут назначаться проективно. Гражданам не потребуется писать заявления на эти выплаты, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в связи с переходом на электронный больничный работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу. Назначение и выплата пособий в рамках обязательного социального страхования будет осуществляться напрямую страховщиком — ФСС.
В целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде. Такой порядок назначения выплат уменьшит объём бумажной работы для работодателей и ускорит перечисление средств.
Ранее премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому официально признанным безработным будут продолжать платить пособие на период переквалификации или переобучения.