Пособия на детей до 1,5 лет для неработающих россиян увеличили вдвое

https://static.news.ru/photo/7ea62ca0-a978-11ea-ba84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан. Размер выплат, согласно документу, теперь составляет 6752 рублей.

Помимо этого, максимальный размер пособия по уходу за ребёнком повышается с 6 тысяч до 13504 рублей. Закон также обеспечивает защиту единовременных выплат на несовершеннолетних от взысканий по исполнительным производствам.

Ранее NEWS.ru писал, что ПФР перечислил 146 млрд рублей свыше 10 млн семей в качестве единовременных пособий на детей в возрасте от трёх до 16 лет. В фонде отметили, что средства направлены более чем половине всех российских семей, имеющих право на поддержку в соответствии с указом президента.



