Пособия и пенсии будут начислять по-новому

https://static.news.ru/photo/1b66f2aa-7a88-11eb-ae53-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ утвердило план по упрощению получения пенсий, пособий и компенсаций. В течение пяти лет в России будет создана единая цифровая платформа, с помощью которой оформлять социальные пособия и выплаты можно будет в электронном виде. В текущем году пилотный проект заработает в семи регионах РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Будет создана единая цифровая платформа, которая позволит автоматически предоставлять помощь всем, кто в ней нуждается, в проактивном формате и без бумажной волокиты. Она объединит информационные системы ведомств, ускорит назначение пенсий и других выплат, — цитирует ТАСС Мишустина.

На совещании с вице-премьерами он подчеркнул, что полная трансформация системы соцпомощи займёт пять лет, но при этом россияне смогут оформлять пособия и в привычном формате.

С текущего года во всех регионах опекуны и законные представители смогут оформлять пособия на своих подопечных в электронном виде через портал государственных услуг без личного присутствия и бумажных документов, как требуется сейчас, — подчеркнул Мишустин.

Он добавил, что увеличится число дистанционных сервисов для инвалидов, прежде всего касающихся медико-социальной экспертизы. Кроме того, будут расширены возможности упрощённого использования маткапитала — его можно будет через банковское приложение направлять не только на погашение ипотеки, но и на оплату обучения.

Как писал NEWS.ru, на территории России с 1 марта изменили правила начисления детских пособий. С указанного дня отменяется беззаявительная выдача документов на детей младше трёх лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. В прошлом году соответствующую процедуру упрощали из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Начисления продлевались в автоматическом режиме. Теперь, после того как ребёнку исполнится год, родители должны будут собрать и лично предоставить все документы, необходимые для начисления социальных выплат. Аналогичную процедуру им нужно будет пройти при достижении ребёнком двухлетнего возраста.

Также родители будут обязаны информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. Переоформление пособия на детей до трёх лет производится ежегодно. Дети до полутора лет получают пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребёнка.