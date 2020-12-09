Дождь после радуги: половина молодожёнов страдает послесвадебной депрессией

Увлекательная подготовка к свадьбе и само торжество — особые события в жизни любого человека. Однако после них россияне нередко чувствуют внутреннюю опустошённость и подавленность. Такое состояние принято называть послесвадебной депрессией. Одна «волна» обычно накрывает молодожёнов сразу после торжества, другая — примерно через три—шесть месяцев совместной жизни. Почему это происходит и как избавиться от неприятных чувств — в материале NEWS.ru.

Послесвадебная депрессия — не диагноз. Чаще всего под ней понимают негативное эмоциональное состояние в виде подавленного настроения, упадка сил, плаксивости, нарушения сна и внутренней опустошённости. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявила психотерапевт и психолог Яна Якупова.

Чаще всего негативным эмоциям после свадьбы подвержены женщины, заявляет специалист. Это подтверждает и проведённое в 2016 году исследование, в рамках которого учёные выявили у половины опрошенных женщин упадок сил после свадьбы, а у некоторых — даже признаки клинической депрессии. В среднем же с проблемами сразу после торжества сталкиваются около трети новобрачных, рассказал NEWS.ru клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников.

Одна из причин кроется в том, что у молодожёнов после праздника происходит эмоциональный спад. Им не хватает предвкушения радостного события, прежнего внимания от родственников и второй половинки, поясняет Якупова. Масло в огонь нередко подливает чувство стыда перед супругом — ведь он делает всё для счастья пары, а радости всё равно нет. Ещё одна проблема может заключаться в том, что отношения после свадьбы необходимо выстраивать не только с партнёром, но и с его семьёй. Сделать это порой оказывается достаточно сложно, поясняет Якупова.

Примерно через три—шесть месяцев совместной жизни супругов может накрыть вторая «волна» послесвадебной депрессии. С ней уже сталкивается больше половины новобрачных, отмечает Денисов-Мельников.

Повторная депрессия после торжества нередко возникает из-за завышенных ожиданий от семейной жизни, считает Якупова.

Некоторые женщины считают, что партнёр после свадьбы продолжит каждый день засыпать комплиментами, приглашать на свидания, дарить подарки и постоянно пребывать в хорошем настроении. Аналогичные ожидания есть у мужчин. Однако довольно скоро после торжества наступают серые будни. У супруга есть свои желания, потребности и привычки, которые могут не устраивать другого. В результате напряжение нарастает. Каждый вкладывается в отношения, но получает больше стресса и разочарования, чем заветного счастья, гармонии и любви. Яна Якупова врач-психотерапевт врач-психотерапевт

Нередко после свадьбы молодожёны начинают при любом удобном случае напоминать друг другу о новом статусе, поясняет Денисов-Мельников. Женщина, к примеру, запрещает мужу видеться с друзьями после работы, аргументируя это тем, что он теперь в браке и должен проводить всё время в семье. Представители сильного пола же порой заявляют, что в законных отношениях девушка должна взять на себя обязанности по уборке дома.

Кроме того, через несколько месяцев после свадьбы у партнёров может ухудшиться качество интимной жизни. Нередко мужчине уже не особо хочется вступать в близость с женщиной, которая имеет статус жены. Это психологическое явление — подсознательно представитель сильного пола может начать воспринимать супругу в качестве сестры или матери. Особенно, если она проявляет к нему слишком много заботы. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Как справиться с послесвадебной депрессией

Elena Sikorskaya/Russian Look

Чтобы избавиться от подавленного состояния, в первую очередь следует рассказать о нём супругу. Выложите всё как на духу и объясните, что именно вас тревожит. Такую рекомендацию в разговоре с NEWS.ru озвучила клинический психолог и нейропсихолог Александра Кондрахина.

Если вы столкнулись с послесвадебной депрессией, расскажите супругу о том, как вы представляли себе семейную жизнь, и попросите его сделать то же самое. При возникновении разногласий постарайтесь найти оптимальное решение, которое устроит вас обоих.

Также крайне важно распределить бытовые обязанности между собой в равной степени. Это поможет снизить не только физическое, но и моральное напряжение одного из супругов, поясняет Кондрахина.

Между тем следует помнить, что всем людям необходимо личное пространство. Периодически давайте друг другу возможность отдохнуть от быта. Раз в месяц отпустите мужа с друзьями на рыбалку, или жену — на встречу с подругами. Научитесь доверять партнёру, а также не ревновать его к знакомым и коллегам, советует психолог.

Чтобы избавиться от послесвадебной депрессии, начните чаще выслушивать супруга. В особенности эта рекомендация актуальна для мужчин.

Женщинам необходимо, чтобы муж выслушивал её на протяжении хотя бы часа в день. Для представительниц прекрасного пола крайне важно рассказывать о том, как прошёл их день. Узнайте, чем жена занималась, почему у неё плохое или хорошее настроение. Чтобы чувствовать себя спокойной и любимой, девушке необходимы регулярные разговоры подобного плана. Александра Кондрахина клинический психолог и нейропсихолог клинический психолог и нейропсихолог

Если же пара никак не может договориться и депрессия длится больше полугода, следует обратиться за помощью к психологу. Специалист поможет разобраться в причинах такого состояния и избежать разрыва отношений, подытожила Кондрахина.