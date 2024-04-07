Последствия разлива реки в Оренбуржье сняли с высоты птичьего полета

Фото: Кирилл Лебедев/ТАСС

Последствия разлива реки Урал в Оренбургской области сняли с высоты птичьего полета, кадры публикует РЕН ТВ. Ранее в регион по поручению президента России Владимира Путина прибыл глава МЧС Александр Куренков, он посетил Орск, где произошел прорыв дамбы и подтопление жилого сектора. Министр взял под личный контроль операцию по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

По словам Куренкова, сил и средств, которые задействованы в устранении последствий бедствия, достаточно. Он добавил, что наиболее трудная обстановка сложилась в Ленинском районе и в районе Старого города.

Прорыв дамбы произошел 5 апреля. В городе были включены сигналы оповещения. Исходя из опубликованных видео с места происшествия, бурлящий поток воды сносил все на своем пути. Следователи устанавливают все обстоятельства прорыва дамбы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о халатности и нарушении правил строительной безопасности.

Ранее в правительстве Оренбургской области сообщили, что в общей сложности в результате ЧС подтопленными оказались 6132 жилых дома и 9643 приусадебных участка. Там уточнили, что из опасной зоны были эвакуированы 4402 человека, среди которых 1115 детей.