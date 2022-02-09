«Последствия постковидного синдрома»: в Госдуме ответили Валенсе

Слова экс-главы Польши Леха Валенсы, который призвал западные страны «ударить по Москве», прокомментировал член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев. Он с иронией отметил, что заявление Валенсы является результатом постковидного синдрома, сообщает РИА Новости.

Эти слова о нападении на Москву, я считаю, что это последствия постковидного синдрома, не иначе, только так можно об этом говорить, — цитирует его РИА Новости.

Ранее Валенса заявил, что в случае эскалации напряжённости на Украине необходимо вступить в открытое противостояние с Россией. По его мнению, Польше необходимо в этой ситуации помочь соседу, собрав все силы и «предоставив их в распоряжение Украины». Он добавил, что «Москва зашла слишком далеко».

Ранее польский министр обороны Мариуш Блащак рассказал, что Польша поставит Украине новейшие переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы к ним. ПЗРК Piorun являются модернизированной версией комплексов «Гром», которые, в свою очередь, созданы на базе ПЗРК «Игла» и «Игла-1», разработанных в СССР.

В свою очередь экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия не готова нападать на Украину, а российские войска не приведены в боевую готовность. Сикорский выразил уверенность, что Москва лишь стремится запугать Киев.