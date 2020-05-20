Последовательность цветения растений нарушилась в Москве

https://static.news.ru/photo/8ff2211c-9a9b-11ea-99bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы сообщил о нарушении последовательности цветения растений в городе. Черёмуха зацвела позже груши, вишни и яблони, хотя обычно происходит наоборот.

В средней полосе России черёмуха начинает цвести в первую неделю мая, в Москве — на один-два дня раньше, передаёт РИА Новости. В этом году цветение также уложилось в срок, однако нарушился порядок.

Причиной стала затяжная весна. В результате в разных местах деревья одного вида начинали распускаться в разное время.

Москва интересна еще тем, что помимо типичных для средней полосы России растений, здесь можно встретить и экзотические виды. Вишня сахалинская уже отцвела, её цветение было скоротечно, как и подобает сакуре. Черемуха Маака пока только набирает бутоны, — отметили в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что страдающим от аллергии людям в сезон цветения берёзы стоит пользоваться теми же средствами индивидуальной защиты, что и при борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Такой совет в разговоре с журналистами дал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.