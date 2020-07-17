В центре Москвы прошла несанкционированная акция против поправок в Конституцию. Около тысячи человек собрались на Пушкинской площади и провели сбор подписей под иском, оспаривающим внесённые в Основной закон изменения. Затем часть активистов направилась в сторону Цветного бульвара. Митингующие кричали «Позор» и «Полиция с народом». При этом стражи порядка стали жёстко разгонять активистов и растаскивать их по автозакам.

Среди задержанных оказались политические деятели и журналисты — редактор TJ Анна Бегиашвили, главный редактор журнала «Рабкор» Борис Кагарлицкий, муниципальный депутат Юлия Галямина, а также журналист РИА Новости. Сотрудники силовых структур...