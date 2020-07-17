75 лет назад в Потсдаме прошла конференция с участием Иосифа Сталина, Уинстона Черлилля и Гарри Трумэна. Это была последняя встреча, когда члены «большой тройки» были на одной стороне. Далее — была Холодная война.
Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин пожимают друг другу руки после конференции
wikipedia.com
Дворец Цецилиенхоф
Jürgen Ritter/Global Look Press
Зал, в котором проходила конференция
Soeren Stache/Global Look Press
Eberhard Thonfeld/Global Look Press
Иосиф Сталин и Гарри Трумэн
wikipedia.com
Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и презид0ент Трумэн за столом переговоров на Потсдамской конференции
wikipedia.com
Маршал Жуков и другие советские офицеры Генерального штаба присутствуют на Потсдамской конференции
Agentur Voller Ernst/Global Look Press
Yevgeny Khaldei/Global Look Press
Репортёры и операторы во время Потсдамской конференции
Agentur Voller Ernst/Global Look Press
Премьер-министр Великобритании Клемент Эттли, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин
wikipedia.com
Иосиф Сталин во время Потсдамской конференции
Yevgeny Khaldei/Global Look Press
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен