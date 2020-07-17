75 лет назад в Потсдаме прошла конференция с участием Иосифа Сталина, Уинстона Черлилля и Гарри Трумэна. Это была последняя встреча, когда члены «большой тройки» были на одной стороне. Далее — была Холодная война.

Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин пожимают друг другу руки после конференции

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Дворец Цецилиенхоф

Jürgen Ritter/Global Look Press

Зал, в котором проходила конференция

Soeren Stache/Global Look Press

Eberhard Thonfeld/Global Look Press

Иосиф Сталин и Гарри Трумэн

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Иосиф Сталин, Уинстон Черчилль и презид0ент Трумэн за столом переговоров на Потсдамской конференции

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Маршал Жуков и другие советские офицеры Генерального штаба присутствуют на Потсдамской конференции

Agentur Voller Ernst/Global Look Press

Yevgeny Khaldei/Global Look Press

Репортёры и операторы во время Потсдамской конференции

Agentur Voller Ernst/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Клемент Эттли, Гарри Трумэн и Иосиф Сталин

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Иосиф Сталин во время Потсдамской конференции

Yevgeny Khaldei/Global Look Press

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