Последний проект Церетели был связан с освобождением города под Курском Хинштейн: Церетели стал автором макета памятной медали к освобождению Суджи

Фото: Grigirii Goryachev/Global Look Press

Зураб Церетели

Последний проект российского скульптора, художника-монументалиста Зураба Церетели был связан с освобождением Суджи, в частности мастер подготовил макет памятной медали, заявил в своем Telegram-канале врио главы Курской области Александр Хинштейн. По его словам, скульптор до последнего дня не оставлял работу.

Горжусь тем, что был давно и тесно с ним знаком: вместе работал, много раз бывал у него в гостях. Только вчера вместе с его внуком вице-президентом Академии художеств обсуждали последний проект мастера — медаль к освобождению Суджи, говорили о возможной установке скульптур Церетели в Курске (в частности, памятника Казимиру Малевичу), — написал он.

До этого телеведущая Ксения Собчак заявила, что Церетели был невероятно хлебосольным и гостеприимным человеком. Журналист побывала у него в гостях. По ее словам, мастерская скульптора была похожа на пещеру чудес и представляла собой бесконечные тоннели, заполненные скульптурами. Также Собчак обратила внимание, что Церетели умел создавать вокруг себя особую атмосферу.

Ранее скульптор Алексей Чебаненко сообщил, что Церетели был настоящим мастером своего дела. Ушедший из жизни мэтр запомнится человеком большого масштаба и в душе, и в творчестве, отметил он.