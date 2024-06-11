«Последний день, когда мы муж и жена»: Чекалин рассказал о разводе с Лерчек Артем Чекалин сообщил о разводе с блогером Лерчек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артём и Валерия Чекалины

Артем Чекалин, супруг блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщил, что 11 июня у них состоялось заседание по разводу. Он отметил, что этот день станет последним, когда они приходятся друг другу мужем и женой.

Сегодня у нас с Валерией Валерьевной развод. Сегодня последний день, когда мы муж и жена, — написал Чекалин.

В конце февраля Лерчек в социальных сетях рассказала, что после судов и истории с долгами перед Федеральной налоговой службой в ее отношениях с супругом наступил сложный период. В марте в СМИ появилась информация о том, что пара официально подала документы на развод.

В апреле блогер опубликовала видео, в котором в слезах рассказала о том, что «выходит из отношений» с Чекалиным, несмотря на троих детей. Чекалина отметила, что сделала все, чтобы сохранить брак, но супруг не оценил ее усилий. Блогер подчеркнула, что не будет устраивать скандалов, потому что уважает партнера.

Недавно Лерчек призналась, что не стала снимать обручальное кольцо после разрыва с супругом. Она объяснила, что сейчас не хочет излишнего мужского внимания, поэтому решила придерживаться образа замужней женщины.