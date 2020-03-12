https://static.news.ru/photo/5d25e8b2-64f5-11ea-9952-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stanislav Kogiku/Global Look Press

Инфекционное отделение Краевой клинической больницы № 2 во Владивостоке покинули два последних россиянина из числа тех, кто был пассажиром круизного лайнера Diamond Princess.

Они прошли карантин после прибытия во Владивосток из Японии в конце февраля. Всего в инфекционной больнице наблюдались девять человек, семеро из которых выписаны с карантина 6 марта, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что ни у одного из россиян, прошедших через карантин, коронавирус выявлен не был.

Ранее NEWS.ru сообщал, что казанским врачам и медицинским работникам республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана была объявлена благодарность министра здравоохранения России Михаила Мурашко. 13 сотрудников больницы оказывали помощь российским туристам, которые были эвакуированы с круизного лайнера Diamond Princess после вспышки коронавируса.