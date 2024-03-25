Басманный суд Москвы назвал имена трех новых фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Какие еще последние новости известны о трагедии, сколько погибших и пострадавших?
Что известно о погибших и пострадавших
Согласно последним данным Минздрава Московской области, количество пострадавших в результате теракта увеличилось до 182 человек.
По информации СК РФ, число погибших на данный момент составляет 137 человек. Опознаны 68.
Что известно о новых подозреваемых
Басманный суд назвал имена еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе».
Аминчон Исроилович Исломов и Диловар Исроилович Исломов проходят в качестве обвиняемых, Исроил Ибрагимович Исломов — как подозреваемый.
Диловара Исломова арестовали на один месяц и 29 суток. В СИЗО он пробудет до 22 мая. Один из арестованных террористов — Шамсидин Фаридуни — вовлек в организацию теракта Аминчона и Диловара Исломовых в начале марта 2024 года, следует из новых материалов следствия.
По предварительным данным, они отвечали за транспорт и логистику. Через Диловара злоумышленники приобрели автомобиль «Рено», на котором пытались скрыться от погони в Брянской области после теракта в «Крокус Сите Холле».
Еще один обвиняемый — Исроил Исломов, отец владельца «Рено». Ему 62 года, он имеет среднее образование, не работает. Исломов-старший женат, у него есть пятеро детей, зарегистрирован в Тверской области. Ранее судим не был.
Третий фигурант — 33-летний Аминчон Исломов из Твери. Он — брат владельца «Рено».
«Всю семью Исломовых завели в зал суда — братьям предъявлены обвинения в пособничестве террористам из „Крокуса“, а их отец остается в качестве подозреваемого. Заседания в Басманном районном суде проходят раздельно — братьев Аминчона и Диловара, а также их отца Исроила. Следствие ходатайствует перед судом об аресте двух братьев, так как им предъявлено обвинение, и их отца в качестве подозреваемого по уголовному делу о пособничестве терроризму. Пресс-служба СК РФ сообщает, братья вступили в террористическую группу в январе и марте этого года. Шамсидин Фаридуни с целью совершения террористического акта не позднее января 2024 года вовлек в состав группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года — Диловара Исломова», — пишет Telegram-канал Readovka.
Все трое новых фигурантов дела о теракте отправлены в СИЗО до 22 мая.
Как помогают артисты
Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) перевел 5 млн рублей на помощь пострадавшим в «Крокусе».
«Родные, 5 млн рублей уже переведены Российскому Красному Кресту на помощь пострадавшим. Продолжаем обрабатывать запросы. Это только начало», — сообщил он.
Также известно, что помощь оказали Ольга Бузова (2 млн рублей), Егор Крид (1 млн рублей), Анна Asti (1 млн рублей) и другие знаменитости.
Где и когда теперь выступит группа «Пикник»
Группа «Пикник» сообщила, что их выступление в Санкт-Петербурге 27 марта состоится. Концерт объявлен благотворительным.
«В нашем графике выступлений следующий концерт заявлен в Санкт-Петербурге, 27 марта. В данный момент группа „Пикник“, симфонический оркестр „Таврический“ и организатор, фонд „ЕВА“, ищут возможность проведения вечера памяти», — заявили музыканты.
Согласно афише сайтов по продаже билетов, свободных мест на выступление «Пикника» в Северной столице уже нет.
Сколько еще будут разбирать завалы на месте теракта
Спасатели МЧС до сих пор продолжают разбирать завалы у «Крокус Сити Холла» в Подмосковье. Поисковая операция продлится ориентировочно до 17 часов завтрашнего дня, 26 марта.
В сообщении ведомства отмечается, что разобрано уже более 90% завалов. Этим занимаются порядка тысячи человек: строители, спасатели и кинологи.
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