Последние новости о теракте в «Крокусе» на вечер 25 марта: сколько жертв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы назвал имена трех новых фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Какие еще последние новости известны о трагедии, сколько погибших и пострадавших?

Что известно о погибших и пострадавших

Согласно последним данным Минздрава Московской области, количество пострадавших в результате теракта увеличилось до 182 человек.

По информации СК РФ, число погибших на данный момент составляет 137 человек. Опознаны 68.

Что известно о новых подозреваемых

Басманный суд назвал имена еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе».

Аминчон Исроилович Исломов и Диловар Исроилович Исломов проходят в качестве обвиняемых, Исроил Ибрагимович Исломов — как подозреваемый.

Диловара Исломова арестовали на один месяц и 29 суток. В СИЗО он пробудет до 22 мая. Один из арестованных террористов — Шамсидин Фаридуни — вовлек в организацию теракта Аминчона и Диловара Исломовых в начале марта 2024 года, следует из новых материалов следствия.

По предварительным данным, они отвечали за транспорт и логистику. Через Диловара злоумышленники приобрели автомобиль «Рено», на котором пытались скрыться от погони в Брянской области после теракта в «Крокус Сите Холле».

Еще один обвиняемый — Исроил Исломов, отец владельца «Рено». Ему 62 года, он имеет среднее образование, не работает. Исломов-старший женат, у него есть пятеро детей, зарегистрирован в Тверской области. Ранее судим не был.

Третий фигурант — 33-летний Аминчон Исломов из Твери. Он — брат владельца «Рено».

«Всю семью Исломовых завели в зал суда — братьям предъявлены обвинения в пособничестве террористам из „Крокуса“, а их отец остается в качестве подозреваемого. Заседания в Басманном районном суде проходят раздельно — братьев Аминчона и Диловара, а также их отца Исроила. Следствие ходатайствует перед судом об аресте двух братьев, так как им предъявлено обвинение, и их отца в качестве подозреваемого по уголовному делу о пособничестве терроризму. Пресс-служба СК РФ сообщает, братья вступили в террористическую группу в январе и марте этого года. Шамсидин Фаридуни с целью совершения террористического акта не позднее января 2024 года вовлек в состав группы Аминчона Исломова, а не позднее 11 марта 2024 года — Диловара Исломова», — пишет Telegram-канал Readovka.

Все трое новых фигурантов дела о теракте отправлены в СИЗО до 22 мая.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Аминчон Исломов, задержанный по подозрению в террористическом акте в «Крокус Сити Холле»

Как помогают артисты

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) перевел 5 млн рублей на помощь пострадавшим в «Крокусе».

«Родные, 5 млн рублей уже переведены Российскому Красному Кресту на помощь пострадавшим. Продолжаем обрабатывать запросы. Это только начало», — сообщил он.

Также известно, что помощь оказали Ольга Бузова (2 млн рублей), Егор Крид (1 млн рублей), Анна Asti (1 млн рублей) и другие знаменитости.

Где и когда теперь выступит группа «Пикник»

Группа «Пикник» сообщила, что их выступление в Санкт-Петербурге 27 марта состоится. Концерт объявлен благотворительным.

«В нашем графике выступлений следующий концерт заявлен в Санкт-Петербурге, 27 марта. В данный момент группа „Пикник“, симфонический оркестр „Таврический“ и организатор, фонд „ЕВА“, ищут возможность проведения вечера памяти», — заявили музыканты.

Согласно афише сайтов по продаже билетов, свободных мест на выступление «Пикника» в Северной столице уже нет.

Сколько еще будут разбирать завалы на месте теракта

Спасатели МЧС до сих пор продолжают разбирать завалы у «Крокус Сити Холла» в Подмосковье. Поисковая операция продлится ориентировочно до 17 часов завтрашнего дня, 26 марта.

В сообщении ведомства отмечается, что разобрано уже более 90% завалов. Этим занимаются порядка тысячи человек: строители, спасатели и кинологи.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Обстановка у «Крокус Сити Холла» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер Эдуард Биль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Блогер Эдуард Биль

Читайте также:

Последние новости о террористах из «Крокуса»: кто их адвокаты, когда суд

Группа «Пикник»: последние новости 25 марта, кто погиб, концерт в СПб

Что известно о массовой эвакуации торговых центров по всей России